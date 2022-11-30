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«أكوا باور» تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بجدة
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«أكوا باور» تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بجدة

«أكوا باور» تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بجدة

«أكوا باور» تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بجدة
٠٢:٠٤:٤٣ ص، الخميس، ٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أكوا باور  (ACWA Power ، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة، وذلك وفقا للتفاصيل.

المسمى الوظيفي :

مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات – عمليات السحابة

والشبكات

المؤهلات والخبرات

بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو التخصصات ذات الصلة. الحد الأدنى من الخبرة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات. الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أو .MCITP

مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرات

الحد الأدنى من المؤهلات بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو تخصص ذي صلة.

الحد الأدنى من الخبرة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة النظام. الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أوMCITP

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مدير – تدقيق تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون ذلك في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مرموقة.

أو CISA أو CISSP أو CISM مؤهلات أخرى معادلة لتكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني. خبرة 10 سنوات بعد التأهيل ، بما في ذلك خبرة الإدارة الوسطى في التدقيق الداخلي. خبرة ودراية واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا التشغيلية ، الأمن السيبراني.

الحد الأدنى من الخبرة

فهم مراجعات / تحقيقات الاحتيال.

صناعة IWPP والمعرفة التقنية المفضل. معرفة عملية سليمة بأدوات تكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني ؛ المعرفة بتخطيط موارد المؤسسات (SAP ، أوراكل) ستكون ميزة إضافية. يُفضل معرفة العمل بـ Power BI أو Idea أو الأدوات المماثلة.

يرجى مشاركة أحدث سيرتك الذاتية مع طلبك. ملاحظة: سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

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