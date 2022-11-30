«أكوا باور» تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بجدة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أكوا باور (ACWA Power ، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة، وذلك وفقا للتفاصيل.
المسمى الوظيفي :
مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات – عمليات السحابة
والشبكات
المؤهلات والخبرات
بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو التخصصات ذات الصلة. الحد الأدنى من الخبرة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات. الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أو .MCITP
مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات
المؤهلات والخبرات
الحد الأدنى من المؤهلات بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو تخصص ذي صلة.
الحد الأدنى من الخبرة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة النظام. الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أوMCITP
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مدير – تدقيق تكنولوجيا المعلومات
المؤهلات والخبرات
درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون ذلك في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مرموقة.
أو CISA أو CISSP أو CISM مؤهلات أخرى معادلة لتكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني. خبرة 10 سنوات بعد التأهيل ، بما في ذلك خبرة الإدارة الوسطى في التدقيق الداخلي. خبرة ودراية واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا التشغيلية ، الأمن السيبراني.
الحد الأدنى من الخبرة
فهم مراجعات / تحقيقات الاحتيال.
صناعة IWPP والمعرفة التقنية المفضل. معرفة عملية سليمة بأدوات تكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني ؛ المعرفة بتخطيط موارد المؤسسات (SAP ، أوراكل) ستكون ميزة إضافية. يُفضل معرفة العمل بـ Power BI أو Idea أو الأدوات المماثلة.
يرجى مشاركة أحدث سيرتك الذاتية مع طلبك. ملاحظة: سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.
طريقة التقديم :
أوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).