«أكوا باور» تعلن توفر وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بجدة

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أعلنت شركة أكوا باور (ACWA Power ، عبر موقع “لينكد إن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في جدة، وذلك وفقا للتفاصيل.

المسمى الوظيفي :

مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات – عمليات السحابة

والشبكات

المؤهلات والخبرات

بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو التخصصات ذات الصلة. الحد الأدنى من الخبرة خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات. الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أو .MCITP

مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرات

الحد الأدنى من المؤهلات بكالوريوس / بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو تخصص ذي صلة.

الحد الأدنى من الخبرة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في دعم تكنولوجيا المعلومات وإدارة النظام. الشهادات التالية مفضلة CCNA أو MCSCE أوMCITP

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مدير – تدقيق تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرات

درجة البكالوريوس ويفضل أن يكون ذلك في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مرموقة.

أو CISA أو CISSP أو CISM مؤهلات أخرى معادلة لتكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني. خبرة 10 سنوات بعد التأهيل ، بما في ذلك خبرة الإدارة الوسطى في التدقيق الداخلي. خبرة ودراية واسعة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا التشغيلية ، الأمن السيبراني.

الحد الأدنى من الخبرة

فهم مراجعات / تحقيقات الاحتيال.

صناعة IWPP والمعرفة التقنية المفضل. معرفة عملية سليمة بأدوات تكنولوجيا المعلومات / الأمن السيبراني ؛ المعرفة بتخطيط موارد المؤسسات (SAP ، أوراكل) ستكون ميزة إضافية. يُفضل معرفة العمل بـ Power BI أو Idea أو الأدوات المماثلة.

يرجى مشاركة أحدث سيرتك الذاتية مع طلبك. ملاحظة: سيتم الاتصال بالمرشحين المختارين فقط.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).