أخطر أمراض العصر.. 3 أعراض للسرطان لا تتجاهلها

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يعد سرطان الأمعاء، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون، أحد أكثر أشكال المرض فتكًا، لكن اكتشافه مبكرًا يمكن أن يساعد على التعافي منه بنسبة كبيرة.

وكشفت صحيفة “ذا صن” عن الأعراض الثلاثة التي يجب الانتباه لها عند الذهاب إلى الحمام:

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1. دم في البراز

من أكثر العلامات الحمراء وضوحًا للإصابة بسرطان الأمعاء ظهور دم في البراز.

وتقول مؤسسة سرطان الأمعاء في المملكة المتحدة: “هناك العديد من الأسباب المحتملة للنزيف من أسفل أو الدم في البراز. قد يأتي الدم الأحمر الفاتح من الأوعية الدموية المنتفخة (البواسير). وقد يكون أيضًا بسبب سرطان الأمعاء”.

وتضيف: “الدم الأحمر الداكن أو الأسود قد يأتي من الأمعاء أو المعدة. أخبر الطبيب عن أي نزيف حتى يتمكن من معرفة سبب ذلك”.

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2. تغيير في عادات الحمام

إذا واجهت تغييرًا في عاداتك المعتادة في استخدام المرحاض، فعليك استشارة الطبيب. قد يعني هذا أنك بحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من مرة أو أنك لا تذهب بانتظام.

كما أن هذا قد يعني أيضًا أن الشخص غير قادر على إفراغ الأمعاء بالكامل عند الذهاب إلى المرحاض.

3. ألم أو نتوء

قد يكون هناك ألم أو ورم في منطقة المعدة (البطن) أو ممر الظهر، لذا يجب مراجعة الطبيب إذا لم تختف هذه الأعراض أو إذا كانت تؤثر على طريقة النوم أو تناول الطعام.

وفي حين أن هذه هي الأعراض الثلاثة الرئيسية التي ستؤثر على العادات في استخدام المرحاض، يجب أيضًا البحث عن فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق.

غالبية الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لن يكونوا مصابين بسرطان الأمعاء، ولكن من المهم الحديث إلى الطبيب.

يمكن أن تكون هذه الأعراض أيضًا علامة على أمراض أقل خطورة مثل الإمساك، والبواسير، والإسهال، والشروخ الشرجية، ومتلازمة القولون العصبي، ومرض كرون.