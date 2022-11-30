عاجل.. «أرامكو» تعلن توفير 460 وظيفة شاغرة
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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر 460 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية
- مهندس غاز.
- مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات.
- عالم البيئة البحرية.
- مهندس البنية التحتية.
- مهندس المشروع.
- كبير مهندسي عمليات النفط.
- محقق حادثة.
- مهندس تكلفة.
- مهندس تآكل خطوط الأنابيب.
- مهندس منع الخسائر.
- مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات.
- مهندس تخطيط المرافق النفطية.
- مهندس مبادل حراري.
- عالم البيئة.
- مهندس تخطيط رأس المال.
- استراتيجي سوق الكيماويات والبلاستيك والتكنولوجيا.
- أخصائي مواد مسامية.
- محلل IP.
- الأب Liasmn / Frmn Drlg & Wo.
- محامي.
- أخصائي هندسي.
- جيوفيزيائي تصوير العمق الزلزالي.
- مهندس بترول.
- وغيرها.
طريقة ورابط التقديم
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