الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. «أرامكو» تعلن توفير 460 وظيفة شاغرة
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عاجل.. «أرامكو» تعلن توفير 460 وظيفة شاغرة

عاجل.. «أرامكو» تعلن توفير 460 وظيفة شاغرة

عاجل.. «أرامكو» تعلن توفير 460 وظيفة شاغرة
١١:١٤:١١ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر 460 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  1. مهندس غاز.
  2. مهندس خطوط الأنابيب والتوزيع والمحطات.
  3. عالم البيئة البحرية.
  4. مهندس البنية التحتية.
  5. مهندس المشروع.
  6. كبير مهندسي عمليات النفط.
  7. محقق حادثة.
  8. مهندس تكلفة.
  9. مهندس تآكل خطوط الأنابيب.
  10. مهندس منع الخسائر.
  11. مهندس تخطيط مرافق الوقود والكيماويات.
  12. مهندس تخطيط المرافق النفطية.
  13. مهندس مبادل حراري.
  14. عالم البيئة.
  15. مهندس تخطيط رأس المال.
  16. استراتيجي سوق الكيماويات والبلاستيك والتكنولوجيا.
  17. أخصائي مواد مسامية.
  18. محلل IP.
  19. الأب Liasmn / Frmn Drlg & Wo.
  20. محامي.
  21. أخصائي هندسي.
  22. جيوفيزيائي تصوير العمق الزلزالي.
  23. مهندس بترول.
  24. وغيرها.

طريقة ورابط التقديم

للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط (اضغط هنا)

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