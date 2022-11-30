عاجل.. «أرامكو» تعلن توفير 460 وظيفة شاغرة

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر 460 وظيفة شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقًا للتفاصيل التالية: