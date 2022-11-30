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توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير فاتورة الكهرباء على الدعم
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توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير فاتورة الكهرباء على الدعم

توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير فاتورة الكهرباء على الدعم

توضيح مهم من حساب المواطن حول تأثير فاتورة الكهرباء على الدعم
٠٩:٤٧:٣٣ ص، الأربعاء، ٦ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، إن فاتورة الكهرباء لا تؤثر على الدعم وليست من المستندات المطلوبة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لمستفيد قال فيه: لو عندي عداد كهرباء باسمي هل أستطيع التسجيل بالدعم أم لا؟”.

وأجاب البرنامج قائلاً: “فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص)”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو أسبوعين، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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