بمناسبة تعافيه من المرض.. «السديس» وأئمة الحرم يهنئون «الحذيفي»

تواصل – فريق التحرير:

هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الشيخ الدكتور الدكتور علي الحذيفي بمناسبة شفائه من العارض الصحي الذي ألمّ به.

اقرأ أيضًأ:

شاهد بكاء الشيخ علي الحذيفي في صلاة الفجر بعد ساعات من وفاة والدته

نص التهنئة

وقال الموقع الإلكتروني لوكالة شؤون المسجد النبوي، إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هنأ باسمه واسم أئمة وخطباء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور علي الحذيفي على مامن الله به عليه من الصحة إثر العارض الصحي الذي ألم به ويتمنون له دوام الصحة والعافية.

وولد الشيخ الحذيفي، عام 1947 في قرية القرن المستقيم ببلد العوامر في جنوب مكة المكرمة.

اقرأ أيضًأ:

الشيخ الحذيفي في خطبة الجمعة: الذكر يزكي الأعمال ويكمل نقصها ويمحو الذنوب (فيديو)

40 عامًأ في إمامة المسجد النبوي

ويحمل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وقد تولى الإمامة والخطابة لفترات في مسجد قباء بالمدينة المنورة، ثم عين إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي عام 1979، ونقل بعد ذلك إمامًا إلى المسجد الحرام 1981، ثم أعيد إمامًا وخطيبًا للمسجد النبوي في العام التالي، وظل في منصبه حتى اليوم.

ويُعدُّ الشيخ الحذيفي أحد أبرز القراء في المملكة والعالم الإسلامي، ويشارك في عدد كبير من الندوات الدينية بالعديد من الدول، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزيونية قراءاته القرآنية.

وفي سبتمبر 2019، تعرض الشيخ الحذيفي، لجلطة، قبل أن تبدأ حالته بالتحسن لاحقًا، ويعود لإمامة المصلين.