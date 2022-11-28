ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و«برنت» يصل لـ85 دولارًا للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت والذي يباع بنحو 84.92 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.54دولار، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا.

جاء هذا التراجع بعد تصريح للمتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أكد فيه روسيا لن تصدر النفط والغاز إلى الدول التي تختار وضع سقف لأسعار الطاقة، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف أكتوبر الماضى، لكنها تراقب الوضع.

وضع حد أقصى للأسعار

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت وضع حد أقصى للأسعار يبدأ في حال تجاوز سعر الشهر الأول في بورصة الغاز الهولندية (TTF) حاجز 275 يورو (286 دولارًا) لمدة أسبوعين، وإذا كانت أسعار (TTF) في الوقت نفسه تزيد بواقع 58 يورو عن السعر المرجعي العالمي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية.

ومع ذلك، انقسم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتراح وفشلوا في التوصل إلى اتفاق.. ومن المتوقع أن يواصلوا مناقشة اقتراح المفوضية في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في 13 ديسمبر المقبل، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو.

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