«نزاهة»: التحقيق في أكثر من 300 قضية فساد وتوقيف 130 متهمًا

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، التحقيق في أكثر من 300 قضية فساد وتوقيف 130 متهمًا على خلفيتها خلال خلال شهر ربيع الآخِر 1444هـ.

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التحقيق في 308 قضايا جنائية وإدارية

وقال الحساب الرسمي للهيئة عبر “تويتر”، إنه تم التحقيق في 308 قضايا جنائية وإدارية، شملت توقيف 130 متهمًا فيها.

وشملت الجهات التي يجري التحقيق فيها، وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، العدل، التعليم، النقل والخدمات اللوجيستية.

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أبرز جرائم الفساد المالي والإداري

وأوضحت أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري هي الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، والتزوير.

ولم تكشف الهيئة الرقابية عن مزيد من التفاصيل حول القضايا التي تباشر التحقيق فيها.

وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا)، في المملكة تأسست في 13/4/1432 هـ، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.

وفي 12 ديسمبر 2019 صدر أمر ملكي بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وتعمل الهيئة على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في الأجهزة المشمولة باختصاصاتها وهي الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة لا تقل عن 25 في المائة؛ وذلك لخلق بيئة عمل في تلك الاجهزة تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة.