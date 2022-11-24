استشاري: تناول أكثر من دواء في وقت واحد يسبب أضرارًا خطيرة

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كشف الطبيب الاستشاري الروسي، هانز ميخائيل مولنفيلد، أن تعاطي أدوية كثيرة في وقت واحد تسبب أضرارًا صحية خطيرة لا سيما على الكبد، بسبب تفاعلات تلك الأدوية.

وأضاف أن تفاعلات تلك الأدوية مع بعضها له تأثير سلبي على مفعول الدواء وآثار جانبية مثل الصداع والدوار وصعوبات النوم وارتفاع خطر السقوط.

وأوضح أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

كيفية تجنب المخاطر

وأشار الاستشاري الروسي إلى أنه كلما كان المريض متقدماً في العمر، ارتفع خطر حدوث تفاعلات دوائية وآثار جانبية نظراً لتراجع الأداء الوظيفي للكلى مع التقدم في العمر، ومن ثم يتم امتصاص الأدوية بشكل غير سليم.

ولتجنب هذه المخاطر، قال إنه يتعين على الأشخاص، الذين يتعاطون عدة أدوية في الوقت ذاته، مراجعة الطبيب أو الصيدلي للتحقق من عدم حدوث تفاعلات دوائية بين المواد الفعالة المختلفة.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد لوين للأبحاث، وهو مركز غير هادف للربح، فإن 42 في المئة من جميع كبار السن في الولايات المتحدة يتناولون خمسة أدوية أو أكثر يوميًا.

ويتناول ما يقرب من 20 في المئة 10 عقاقير أو أكثر. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، تضاعفت حالات الإفراط في تناول الأدوية ثلاث مرات في جميع أنحاء البلاد.

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