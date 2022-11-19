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تحذير مهم من «الصحة الخليجي»: «الستيرويد يسبب الضعف الجنسي»
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تحذير مهم من «الصحة الخليجي»: «الستيرويد يسبب الضعف الجنسي»

تحذير مهم من «الصحة الخليجي»: «الستيرويد يسبب الضعف الجنسي»

تحذير مهم من «الصحة الخليجي»: «الستيرويد يسبب الضعف الجنسي»
٠٥:٤٨:٠٢ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر حساباته الرسميه على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال سلسلته التوعوية “إشاعة الأسبوع” من استخدام هرمونات النمو والستيرويد بغرض زيادة الكتلة العضلية، ويكون ذلك بشكل ملحوظ وبكثرة لدى ممارسي رياضة كمال الاجسام.
وكشف المجلس بأن أخذ هرمون النمو و الستيرويد قد يسبب مضاعفات خطيرة منها الضعف الجنسي ومشاكل في الكبد وتليف الكلى وأمراض القلب ومنها النوبة القلبية.
من جانب آخر كشف مجلس الصحة الخليجي عن كيفية زيادة الكتله العضلية بشكل آمن دون تناول هذه المواد الخطرة، وذلك من خلال أخذ مكملات البروتين لتغطية الاحتياج اليومي للشخص، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية لمن لديهم مشاكل في الكلى أو الكبد فلا بد من استشارة طبيب متخصص ولدية متابعه كاملة لحالة الشخص الطبية.

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الكلمات الدلالية:
الصحة الخليجي الضعف الجنسي صحة وتغذية هرمون

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