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حادث وصف بالـ«جنوني».. سيارة تدهس صاحبتها 3 مرات في أقل من دقيقة

حادث وصف بالـ«جنوني».. سيارة تدهس صاحبتها 3 مرات في أقل من دقيقة

حادث وصف بالـ«جنوني».. سيارة تدهس صاحبتها 3 مرات في أقل من دقيقة
٠٢:١١:٠٧ ص، الأحد، ١٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت امرأة سويسرية تبلغ 45 عاما، لحادث غريب وصفه البعض بـ”الجنوني”، بعدما دهستها سيارتها 3 مرات في أقل من دقيقة.

وأصيبت المرأة بجروح بالغة ونقلت إلى المستشفى في حالة خطرة، فيما كشفت الشرطة البلدية تفاصيل الحادث الغريب.

وقالت الشرطة إن المرأة ترجلت من سيارتها الصغيرة لإخراج شيء من الصندوق الخلفي، لكنها لم توقف تشغيل المحرك.

وتابعت: وما كان من السيارة التي كانت متوقفة على طلعة خفيفة إلا أن بدأت تتحرك في الاتجاه المعاكس.

وعبثا حاولت صاحبتها وقفها، إذ سقطت على الأرض، فدهستها المركبة للمرة الأولى، على ما نقلت وكالة “إي تي إس” عن الشرطة.

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وتابعت السيارة اندفاعها، فاصطدمت بأخرى على مسافة قريبة وعادت مجددا في الاتجاه المعاكس، وكانت المرأة لا تزال على الأرض، فدهستها ثانية.

ومع ذلك لم تتوقف السيارة، فاصطدمت بالرصيف، وعادت إلى الوراء لتدهس صاحبتها للمرة الثالثة، قبل أن يضع حاجز خشبي حدا لحركتها المجنونة.

 

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