ألماني يدهس 5 أشخاص بسيارته في مشاجرة

تواصل – فريق التحرير:

أصيب 5 أشخاص، في مدينة دوسلدورف الألمانية، بإصابات متفاوتة، إثر قيام شخص بدهسهم بسيارته، حينما كانوا يتشاجرون في أحد شوارع المدينة.

ارتكب الحادث وفر هاربا

وقالت الشرطة والادعاء العام إن خمسة رجال أصيبوا بجروح بالغة في الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مما تطلب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم إطلاق سراح هؤلاء المصابين بعد تلقي العلاج في العيادات الخارجية، في حين هرب السائق من موقع الحادث، حسبما نقلت “الرياض”.

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تهمة شروع في القتل

وتمكنت شرطة ليفركوزن من إلقاء القبض على مشتبه فيه يبلغ من العمر 37 عاما بعد وقت قصير.

وشكلت السلطات لجنة جرائم القتل للتحقيق في هذه الجريمة بوصفها شروعا في القتل.

ووفقا للوضع الحالي للتحقيق فإن المتشاجرين كانوا قبل المشاجرة في زيارة لحفل أقيم بحي مورزينبرويش بالمدينة المذكورة وتوجهوا إلى ساحة انتظار السيارات بالحي.

وبحسب الشرطة، قام السائق، وفقا لشهادة الشهود، بتوجيه سيارته إلى مجموعة من الأشخاص، ودفع الرجال الخمسة بمقدمة سيارته وألقاهم على الأرض.