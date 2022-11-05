السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هروب 5 أسود من حديقة حيوان في هذه الدولة
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هروب 5 أسود من حديقة حيوان في هذه الدولة

هروب 5 أسود من حديقة حيوان في هذه الدولة

هروب 5 أسود من حديقة حيوان في هذه الدولة
٠٦:١٧:٢٣ م، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت إحدى حدائق الحيوانات في مدينة سيدني بأستراليا، هروب 5 أسود مفترسة في وقت واحد، مما تسبب في حالة من الرعب والفزع بين رواد الحديقة والأحياء المجاورة لها.

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وتمكنت الأسود الخمسة من الهرب من محبسها في حديقة حيوان “تارونجا” في سيدني، اليوم الأربعاء، ما دفع الحديقة لإطلاق تحذير من المستوى الأول.

وسارعت الحديقة على الفور، بنقل مشاركين في برنامج لقضاء الليل في الحديقة إلى مكان آمن خوفاً من هجوم الأسود.

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الكلمات الدلالية:
أستراليا حديثة حيوان سيدني هروب أسود

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