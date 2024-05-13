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ساهم بمبلغ من المال في مشروع لم يكتمل وحال عليه الحول.. كيف يخرج الزكاة؟

سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، على سؤال بشأن كيفية إخراج الزكاة عن مبلغ قام صاحبه بالمساهمة به في مشروع لم يكتمل وحال عليه الحول.اضافة اعلان

إخراج الزكاة عن مشروع عقاري لم يكتمل:


وكان الشيخ الخثلان قد نشر مقطع فيديو على حسابه على منصة إكس يتضمن سؤالا يقول فيه صاحبه :"عندي مبلغ من المال ساهمت في مشروع عقاري والمشروع لم ينته وحال الحول على المبلغ فكيف تكون الزكاة؟".
وأوضح الشيخ الخثلان أنه يجب إخراج الزكاة لأنه هذا من "عروض التجارة"، فطالما أن المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب عليه إخراج الزكاة.
وأوضح أنه طالما نوى بهذا المبلغ التجارة وكان قد اكتمل النصاب وحال عليه الحول فإنه يخرج ربع الشعر، حتى لو لم يكتمل المشروع، طالما أنه تم تقييمه وبلغ النصاب.

هل بيع البيت لسداد الدين عليه زكاة؟


كما كشف الشيخ الخثلان، عن حكم وجوب الزكاة على من عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال.
وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن من عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال أو الدين، ليس فيه زكاة.
وبين أن من باع أحد ممتلكاته "بيت" مثلًا فهو في هذه الحالة يبيعه ليس من أجل التجارة، وإنما لسداد الدين، وهذا ليس عليه زكاة.
من عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال فهل يجب عليه الزكاة؟

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عرض أحد ممتلكاته للبيع من أجل استرداد المال فهل يجب عليه الزكاة؟ "الخثلان" يوضح

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