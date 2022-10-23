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ديك يواجه شابًا .. وهذه نهايته (فيديو)
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ديك يواجه شابًا .. وهذه نهايته (فيديو)

ديك يواجه شابًا .. وهذه نهايته (فيديو)

ديك يواجه شابًا .. وهذه نهايته (فيديو)
١١:٤٢:٠٥ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع السوشيال ميديا، معركة من نوع مختلف، دارت بين شاب يحمل عصا، وديك، وانتهت نهاية غريبة.

أراد إخافته فحدث ما لم يكن متوقعا

وبيّن المقطع المصور، شابا يقف في مواجهة ديك، وسط أرض زراعية، ويمسك في يده جذع شجرة، يريد أن يخيف به الديك.

وقد حدث ما لم يكن متوقعا، أن الديك جرى بسرعة خلف الشاب، الذي فر هاربا من المواجهة ، وجرى بسرعة حتى سقط من مرتفع قريب.

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تفاعل رواد السوشيال ميديا 

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع المقطع، الذي حاز على آلاف المشاهدات.

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