تسجيل نادر.. نصائح نفيسة في تربية الأولاد للشيخ العثيمين رحمه الله

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في تسجيل نادر لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (رحمه الله)، أكد أن البنين والبنات يحتاجون إلى تربية صالحة وتهذيب أخلاق.

وأوضح أنه ما أحسن أن يلقاك صبي صغير في سن التمييز، تقول أحفظت شيئًا من القرآن، يقول : نعم، اقرأ الفاتحة، فيقرأها عليك، حينئذ يمتلئ قلب الإنسان سرورًا وفرحًا.

وأضاف أن هناك – ولله الحمد – كثيرون إذا جلسوا مع أولادهم الصغار علموهم القرآن ومن أصول السنة وأصول الدين، ولو كانوا صغارًا، لأن الصغير ما ينسى أبدًا ما سمع ولا ما رأى.

وحث فضيلة الشيخ، على أهمية تعليم الأولاد ذكورًا كانوا أو إناثًا، وعلى الوالدين تعليمهم والجلوس معهم على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة على مجلس سهر، وأن يحرصوا على تعليمهم:

1- الدين وأصوله.

2 – الأدب والتربية.

3 – الصدق والأمانة.

4 – الوفاء بالعهد.

5 – احترام الكبير.

عدم الكذب على الأولاد وإخلاف العهد معهم

وحذر الشيخ، الآباء والأمهات من عهد الأولاد موعدًا ويخلفوه، حتى لا يستسهلوا الكذب وإخلاف الوعد، وأن لا يكذبوا على أولادهم، بأن يقولون مثلاً: « تعال يا ولد أعطك حاجة تحبها، ثم تمسك به وتضربه»، هذا يترك أثرًا بالغًا في نفسه ويتعود على الكذب ويترسخ في داخله.

الأمر بالصلاة والمحافظة عليها

وأكد الشيخ على أهمية أمر الأبناء بالصلاة وتعليمهم إياها والمحافظة عليها، فهم مأمورون بالصلاة لسبع سنوات، وقبلها لا أحد يأمرهم بها، فإذا أتموا عشرًا فحينئذ يضربون على تركها ضربًا ليس مبرحًا ولا كضرب البالغين، بل ضرب يشعر معه الأولاد بأهمية الصلاة ومكانتها، ولكل مقام مقال، ولكل طفل نفسية وطباع مختلفة.

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