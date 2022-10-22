السبت، ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
طفل يبهر الجميع بصوته في تلاوة القرآن الكريم وسط الزراعات (فيديو)
بدولة عربية.. موقوف يفجر نفسه داخل سيارة شرطة
أمريكا.. مصرع شخصين إثر اصطدام طائرة بمبنى (فيديو)
تحذير من مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
أمطار غزيرة وبروق تضيء سماء بارق (فيديو)
ولي العهد يستعرض أوجه العلاقات الثنائية مع رئيس الجزائر

الرئيسية

 /

منوعات

 /

طفل يبهر الجميع بصوته في تلاوة القرآن الكريم وسط الزراعات (فيديو)

طفل يبهر الجميع بصوته في تلاوة القرآن الكريم وسط الزراعات (فيديو)

طفل يبهر الجميع بصوته في تلاوة القرآن الكريم وسط الزراعات (فيديو)
٠١:٥٢:١٦ ص، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

حاز مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل إفريقي يقوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم بجوار والده وسط الزراعات، على إعجاب ودهشة كل من شاهده.

ويظهر الفيديو طفلاً صغيراً يجلس على كرسي بجوار والده وسط الزراعات في إحدى الدول الإفريقية، حيث بدا أنهما من قرية متواضعة الحال، بينما يقرأ الطفل آيات من كتاب الله بصوت مذهل.

اقرأ ايضًا:

«خالد الجليل المصري».. طفل يتلو القرآن بصوت مؤثر (فيديو)

وأدهش الطفل كل من شاهده بصوته الذي وصفه البعض بأنه تقشعر له الأبدان، مطالبين بنشر المزيد من المقاطع له.

وعلق ناشر الفيديو بالقول :” يحتار الواحد ماذا يكتب تعليقاً على هذا المقطع ، أيكتب عن السكينة التي حولهم ، أم عن جمال هذا الصوت ، أم عن انتشار هذا الدين ، أم عن سمت هذا الأب وحسن تربيته ، الله أكبر !! لم تشغلهم توافه الحضارة ومفاسد المدنية ، بدون مبالغة أشعر أنهم من أسعد أهل الأرض … تبارك الله”.

 

الكلمات الدلالية:
تلاوة القرآن طفل افريقي طفل يتلو القرآن مواهب قرانية

مواد ذات صلة

المزيد
شاحنة مسرعة تعتلي أخرى وتهشم مقدمتها… (فيديو)

شاحنة مسرعة تعتلي أخرى وتهشم مقدمتها… (فيديو)

٠٧:٢٤ م، الجمعة، ١١ يناير ٢٠١٣
7 نصائح للمحافظة على «القير» الأوتوماتيكي من التلف

7 نصائح للمحافظة على «القير» الأوتوماتيكي من التلف

١٠:١٦ م، الأحد، ٠٩ سبتمبر ٢٠١٨
بالصور.. فراشة على شكل إنسان

بالصور.. فراشة على شكل إنسان

٠٢:٠٦ م، السبت، ٠٣ نوفمبر ٢٠١٢
في أستراليا.. أب وصديقه الشاذ يغتصبان طفلته ذات العشرة أشهر

في أستراليا.. أب وصديقه الشاذ يغتصبان طفلته ذات العشرة أشهر

٠٤:١١ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *