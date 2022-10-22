طفل يبهر الجميع بصوته في تلاوة القرآن الكريم وسط الزراعات (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

حاز مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لطفل إفريقي يقوم بتلاوة آيات من القرآن الكريم بجوار والده وسط الزراعات، على إعجاب ودهشة كل من شاهده.

ويظهر الفيديو طفلاً صغيراً يجلس على كرسي بجوار والده وسط الزراعات في إحدى الدول الإفريقية، حيث بدا أنهما من قرية متواضعة الحال، بينما يقرأ الطفل آيات من كتاب الله بصوت مذهل.

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وأدهش الطفل كل من شاهده بصوته الذي وصفه البعض بأنه تقشعر له الأبدان، مطالبين بنشر المزيد من المقاطع له.

وعلق ناشر الفيديو بالقول :” يحتار الواحد ماذا يكتب تعليقاً على هذا المقطع ، أيكتب عن السكينة التي حولهم ، أم عن جمال هذا الصوت ، أم عن انتشار هذا الدين ، أم عن سمت هذا الأب وحسن تربيته ، الله أكبر !! لم تشغلهم توافه الحضارة ومفاسد المدنية ، بدون مبالغة أشعر أنهم من أسعد أهل الأرض … تبارك الله”.