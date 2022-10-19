«الصحة» تُعلن تسجيل 247 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 195 حالة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن إصابة 247 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 195 حالة، مؤكدة تسجيل 3 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 819570 حالات.

حالات التعافي من كورونا

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 195 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 806046 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى حالة 9387 وفاة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت الثلاثاء، عن إصابة 240 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 181 حالة، مؤكدة تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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