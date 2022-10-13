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استشارية: 5% زيادة سنوية في نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة
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استشارية: 5% زيادة سنوية في نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة

استشارية: 5% زيادة سنوية في نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة

استشارية: 5% زيادة سنوية في نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة
٠٤:٣٣:١٢ م، الخميس، ١٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت استشارية أورام الثدي والغدد الصماء د. رقية الصنيتان، أن المملكة تشهد زيادة سنوية بنسبة الإصابة بسرطان الثدي حوالي 5%، وفق آخر إحصائية للمركز السعودي للأورام.

وأوضحت في تصريحات لـ “برنامج اليوم”، أنه من المهم للغاية أن الناس تكون على وعي بمرض سرطان الثدي وعلاماته وأعراضه وعوامل خطورته وأهمية الفحص المبكر.

واحدة من كل ثمانية نساء مصابة بالمرض

وأضافت أن سرطان الثدي هو عبارة عن تغير غير طبيعي في أنسجة الثدي، وهو نوع من أنواع السرطانات الأكثر شيوعًا بين النساء، بحيث هناك واحدة من كل ثمانية نساء قد تصاب أو تكون معرضة للإصابة بمرض سرطان الثدي.

نسبة الشفاء داخل المملكة عالية

وأشارت إلى أن سرطان الثدي يصيب كل من النساء والرجال ولكنه يصيب الرجال بنسبة قليلة، وهو أول عند النساء عالميًا، وأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في ازدياد وبحسب آخر إحصائية للمركز السعودي للأورام فإن نسبة الزيادة هي 5 % كل سنة، مؤكدة أنه مع وجود التوعية والفحص المبكر والأشعة المتقدمة والعلاج المتطور، فإن نسبة الشفاء داخل المملكة تكون عالية ومعدل الوفيات ينخفض.

الكلمات الدلالية:
الكشف المبكر المركز السعودي للأورام رقية الصتيتان سرطان الثدي

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