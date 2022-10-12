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“لا تتجاهلها أبدا”.. 5 علامات في العين مرتبطة بأمراض خطيرة
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“لا تتجاهلها أبدا”.. 5 علامات في العين مرتبطة بأمراض خطيرة

“لا تتجاهلها أبدا”.. 5 علامات في العين مرتبطة بأمراض خطيرة

“لا تتجاهلها أبدا”.. 5 علامات في العين مرتبطة بأمراض خطيرة
١١:٥١:٣٦ ص، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الطبيبة العاملة لدى خدمة الصحة البريطانية، راشيل وارد، أن تغير لون العين قد يكون مؤشرًا على الإصابة بأمراض خطيرة، وفقًا  لصحيفة “الصن” البريطانية.

5 علامات بالعيون تدل على أمراض خطيرة

وأوضحت الطبيبة أن هناك علامات في العين مرتبطة بأمراض خطيرة أخرى مثل:

1- اصفرار العيون

يشير إلى مستويات عالية من البيليروبين في الدم، أي الإصابة باليرقان.

وأوضحت “وارد” أن أسباب اليرقان عديدة، فقد تكون عدوى في الكبد أو حصوات بالمرارة، وصولاً إلى احتمال الإصابة بالسرطان.

2- كتل بيضاء أو صفراء بالقرب من العينين

قد يكون ذلك علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، موضحة أن “هذه تسمى رواسب الزانثلازما”.

وأضافت: “يمكن أن تكون هذه إشارة إلى أن لديك ارتفاعًا في نسبة الكوليسترول في الدم ومن الضروري إجراء فحص دم إذا رأيتها”.

3- لون الجفن السفلي

أكدت “وارد” أن كون الجفن السفلي أفتح من المعتاد، مؤشر على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وقد يؤدي فقر الدم الناجم عن نقص الحديد الشديد إلى زيادة خطر الإصابة بمضاعفات تؤثر على القلب أو الرئتين.

4- جحوظ العيون

 أشارت إلى أن وجود عيون منتفخة يعتبر مؤشرًا على فرط نشاط الغدة الدرقية.

5- ضعف البصر

يعد مؤشرًا على احتمال وجود خلل في الأعصاب والدماغ، وصولاً إلى إمكانية الإصابة بسكتة دماغية.

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أمراض مرتبطة بالعين احمرار العين ضعف البصر لون العين

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