«الصحة»: إصابة 152 حالة بكورونا وشفاء 113 ووفاة حالة واحدة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 113 ووفاة حالة واحدة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 817127 حالة.

113 حالة تعاف

وأضافت أنه تمّ تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 804033 حالة.

وأكّدت الوزارة، تسجيل حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9361 حالة وفاة.

وكانت الوزارة أعلنت الثلاثاء، تسجيل 155حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 124 ووفاة 3 حالات.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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