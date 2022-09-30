«الصحة»: تسجيل 109 إصابات بكورونا وشفاء 77 خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة، و77 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إصابات كورونا في المملكة

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 816498 حالة.

وأضافت أنه تمّ تسجيل 77 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 803625 حالة.

وبيت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9352 حالة وفاة.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و حالة وفاة، و94 حالة تعاف.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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