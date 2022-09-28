أخطر من كورونا في الشتاء.. تحذير من سلالة جديدة قاتلة بدأت تتفشى عالميًا

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حذرت كبير المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، سوزان هوبكنز، من تفشي “سلالة قاتلة” من فيروس الإنفلونزا في أنحاء العالم حاليًا، وتعد أخطر من كورونا في فصل الشتاء.

وكشفت هوبكنز، وهي واحدة من كبار خبراء الصحة في بريطانيا، أن السلالة الجديدة من الأنفلونزا هي H3N2، حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

تمثل خطرًا كبيرًا على المسنين والضعفاء

وقالت إن هناك العديد من المؤشرات على أننا “نواجه خطر انتشار الإنفلونزا على نطاق واسع، والسبب في ذلك هو انخفاض مستويات المناعة الطبيعية بسبب قلة الاختلاط خلال فصول الشتاء الثلاثة الماضية مع انتشار كورونا”.

وأشارت إلى أن سلالة إنفلونزا H3N2 تمثل خطرًا كبيرًا على المسنين والضعفاء، لذا فإنه من الضروري حصولهم على اللقاح حتى لا يكون مصيرهم الوفاة.

وبخصوص الأطفال، قالت إنه من غير المحتمل أن يكون لديهم أي مناعة طبيعية ضد الإنفلونزا، وبالتالي من المهم بشكل خاص أن يحصلوا على لقاح مضاد لهذا المرض.

ومؤخرًا، ظهرت كثير من التحذيرات حول خطورة الإصابة بكورونا والسلالات الأخرى من الإنفلونزا في الوقت ذاته.

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