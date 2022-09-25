الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لنوم هادئ.. 3 نصائح للآباء والأمهات الجدد
«توقفوا عن قتل المواطنين».. كلمة عاجلة من ولي عهد إيران السابق لقوات الجيش
الإمارات تطالب إيران بإنهاء احتلال الجزر الثلاث وتهاجم مليشيا الحوثي
خدمة اليوم.. 9 خطوات لاستخراج شهادة بدل فاقد المرحلة الابتدائية
دراسة: الشاي يتسبب في أضرار مفاجئة لمرضى الضغط
«الأرصاد» يتوقع نشاطًا بالرياح السطحية وفرصًا لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لنوم هادئ.. 3 نصائح للآباء والأمهات الجدد

لنوم هادئ.. 3 نصائح للآباء والأمهات الجدد

لنوم هادئ.. 3 نصائح للآباء والأمهات الجدد
٠٧:٥٩:٢٩ ص، الأحد، ٢٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أوصى فريق بحثي الآباء والأمهات الجدد باتباع 3 نصائح من أجل نوم هادئ يؤدي إلى صحة نفسية وعقلية أفضل.

جاء ذلك في ورقة بحثية نشر نتائجها موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية Sleep Health.

وأجرى البحث فريق علماء من عدة جامعات أمريكية بقيادة بروفيسور دانييل سيمونز داونز، أستاذة علم الحركة وطب التوليد وأمراض النساء والمدير المساعد لمعهد أبحاث العلوم الاجتماعية في ولاية بنسلفانيا، وفق موقع “العربية نت”.

النصائح الثلاث

وبحسب نتائج البحث فإن النصائح الثلاث هي:

1-تجنب تناول وجبات كبيرة.

2-عدم شرب الكافيين قرب وقت النوم.

3- تدريب الجسم على الاسترخاء قرب وقت النوم.

وقالت الورقة البحثية إن حصول آباء وأمهات الأطفال حديثي الولادة على قسط كاف من النوم يلعب دورًا مهما في تحسين صحتهم العقلية والنفسية.

وأضافت أنه في حال تحققت هذه الأمور، فإن ذلك ينعكس بشكل تلقائي على مدى شعورهم بالرضا عن الحياة.

اقرأ أيضًا:

أطباء يكشفون العلاقة بين تغير الفصول والحالة المزاجية وفرص النوم الهادئ

الكلمات الدلالية:
الآباء والأمهات الآباء والأمهات الجدد الصحة العقلية الصحة النفسية النوم

مواد ذات صلة

المزيد
الملحقية الثقافية في لندن تدعو المبتعثين لسرعة التسجيل بأقرب مركز صحي

الملحقية الثقافية في لندن تدعو المبتعثين لسرعة التسجيل بأقرب مركز صحي

٠٢:٤٣ م، الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦
حرس الحدود يحبط تهريب ربع طن حشيش بجازان

حرس الحدود يحبط تهريب ربع طن حشيش بجازان

٠٩:٤٩ م، السبت، ٠٢ يناير ٢٠١٦
المسند: زخات مطرية محتملة على مكة والباحة والمدينة

المسند: زخات مطرية محتملة على مكة والباحة والمدينة

٠٩:٣٥ ص، الثلاثاء، ٢٨ أبريل ٢٠١٥
بالصور.. أمطار خفيفة على الرياض

بالصور.. أمطار خفيفة على الرياض

٠٩:٤٨ ص، الأربعاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *