لنوم هادئ.. 3 نصائح للآباء والأمهات الجدد

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أوصى فريق بحثي الآباء والأمهات الجدد باتباع 3 نصائح من أجل نوم هادئ يؤدي إلى صحة نفسية وعقلية أفضل.

جاء ذلك في ورقة بحثية نشر نتائجها موقع Neuroscience News نقلًا عن دورية Sleep Health.

وأجرى البحث فريق علماء من عدة جامعات أمريكية بقيادة بروفيسور دانييل سيمونز داونز، أستاذة علم الحركة وطب التوليد وأمراض النساء والمدير المساعد لمعهد أبحاث العلوم الاجتماعية في ولاية بنسلفانيا، وفق موقع “العربية نت”.

النصائح الثلاث

وبحسب نتائج البحث فإن النصائح الثلاث هي:

1-تجنب تناول وجبات كبيرة.

2-عدم شرب الكافيين قرب وقت النوم.

3- تدريب الجسم على الاسترخاء قرب وقت النوم.

وقالت الورقة البحثية إن حصول آباء وأمهات الأطفال حديثي الولادة على قسط كاف من النوم يلعب دورًا مهما في تحسين صحتهم العقلية والنفسية.

وأضافت أنه في حال تحققت هذه الأمور، فإن ذلك ينعكس بشكل تلقائي على مدى شعورهم بالرضا عن الحياة.

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