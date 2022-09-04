دراسة: 5 أسباب للإصابة بمرض الزهايمر

تواصل – فريق التحرير:

حدد مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية 4 أسباب للإصابة بمرض الخرف وفقدان الذاكرة “الزهايمر”.

وأوضحت دراسة حديثة، أن ما يقارب نحو 5.8 مليون أمريكي يعيشون مع مرض الزهايمر (الشكل الأكثر شيوعا للخرف).

وقال المدير التنفيذي للدراسة بروكس كيني: إن “مرض الزهايمر ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، والعلم آخذ في اللحاق بالركب، وهناك أشياء يمكننا القيام بها للعناية بصحة عقولنا وتقليل مخاطرنا”.

وأضاف أن من الأسباب الرئيسية لمرض الزهايمر ما يلي:

1- عدم ممارسة التمارين البدنية

2- السمنة وزيادة الوزن

3- الإصابة بمرض السكري من النوع 2

4- إهمال مشاكل ضغط الدم

5- تاريخ العائلة

ووفقا للدارسة، فيمكن لجين معين يسمى APOE-e4 أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث تبين أن ما يصل إلى 65 ٪ من الأشخاص الذين تم تشخيصهم مصابون به.

وقالت الطبيبة المتخصصة في الطب ميلاني كيلر: “عندما يكون لدى الشخص خطر متزايد للإصابة بمرض الزهايمر بسبب تاريخ عائلته، أوصي باختبار وظيفي محدد يقيس التفاعل المناعي المرتبط بمرض الزهايمر لتحديد المرحلة المبكرة من عمليات التنكس العصبي، ومراقبة فعالية تعديلات نمط الحياة للوقاية من مرض الزهايمر قدر الإمكان”.