الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“ناسا” تُجري محاولة ثانية لإطلاق صاروخ إلى القمر السبت بمشاركة المملكة
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“ناسا” تُجري محاولة ثانية لإطلاق صاروخ إلى القمر السبت بمشاركة المملكة

“ناسا” تُجري محاولة ثانية لإطلاق صاروخ إلى القمر السبت بمشاركة المملكة
١٠:١٤:٤٠ ص، الأربعاء، ٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تسعى وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إلى إجراء محاولة ثانية، يوم السبت المقبل، لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (إس.إل.إس) إلى القمر، بعد 5 أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء محاولة يوم الاثنين.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقًا من مركز كنيدي، للفضاء، في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها 6 أسابيع حول القمر ثم تعود إلى الأرض.

وألغيت محاولة إطلاق أرتميس 1 الأولى، يوم الاثنين الماضي، بعد مشكلة تبريد بأحد محركات المرحلة الرئيسة للصاروخ، مما أدى إلى وقف العد التنازلي وتأجيل المحاولة.

وقال مسؤولو “ناسا” إنهم يأملون في حل هذه المشكلات في الوقت المناسب لإعادة محاولة الإطلاق يوم السبت، حسب “العربية”.

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وتهدف الرحلة الأولى نظام (إس.إل.إس) وأوريون، وهي مهمة أطلق عليها اسم أرتميس 1، إلى وضع المركبة في رحلة تجريبية تختبر قدراتها لأبعد الحدود، قبل أن تعتبر ناسا أن بوسعها الاعتماد عليها بدرجة كافية في نقل رواد الفضاء.

وتشارك المملكة في رحلة المركبة الفضائية “أرتيميس” التي تطلقها وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، من فلوريدا، لاستكشاف القمر.

ويعد الصاروخ الفضائي الذي تطلقه ناسا هو الأكثر كلفة، حيث تكلف نحو 4 مليارات دولار، في رحلة غير مأهولة، تمهيدًا لإرسال رواد الفضاء إلى القمر، بحلول العام 2024.

الكلمات الدلالية:
أرتيمس 1 إدارة الطيران المملكة تشارك رحلة استكشاف القمر وكالة ناسا

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