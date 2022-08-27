مشهد يحبس الأنفاس أثناء محاولة إنقاذ مسن باكستاني من السيول

تواصل ـ فريق التحرير:

في خضم الكروب التي يعيشها ملايين الباكستانيين في أطول سيول تجتاح البلاد بسبب سلسلة فيضانات واجتياحات مائية مرعبة في باكستان، سببتها أمطار موسمية غزيرة وغير منتظمة، أدت إلى مقتل 982 شخصا حتى الآن وتشريد أكثر من 30 مليون باكستاني.

وفي مشهد متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقطع القلوب ويحبس الأنفاس، يظهر مسن باكستاني وقد جرفته السيول من فوق أحد الجسور، وقد علق في مكان منزلق جدا ليس بينه وبين الماء شبر.

وبحسب الفيديو المتداول حاول مجموعة من الشباب النزول والإمساك بيد الشيخ الباكستاني، ومحاولة إنقاذه بشتى السبل، لكن الفيديو ينتهي ولم يظهر بعد ماذا حدث مع الشيخ أو مع الشباب الشجعان.