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جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة
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منوعات

جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة

جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة
٠٢:٣١:٤٩ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد أن ظلت قابعة في نفس المكان لسنوات، تحولت طائرة مهجورة من طراز “بيونغ 737” وسط غابة بجزيرة بالي الإندونيسية منذ سنوات، إلى مكان يقصده محبو الأماكن العجيبة.

يقول سكان جزيرة بالي الإندونسية أن الطائرة جُلبت إلى المكان على شكل أجزاء، ثم أعيد تجميعها من طرف رجل أعمال طموح وأنشأ مطعما في المكان.

الغريب، أن هذه الطائرة ليست الوحيدة من نوعها في الجزيرة؛ فيوجد بالجوار طائرة أخرى متجرا لحلويات “الدوناتس”، حيث يصل جناح الطائرة حائط المتجر.

كما توجد طائرة ثالثة تقف على حافة منحدر مطل على البحر، اشتراها مستثمر أملا في أن تساعد الطائرة في إحياء المنطقة وجذب الناس إليها.

الكلمات الدلالية:
بيونغ 737 جزيرة طائرات حلويات الدونتس غابة آسيوية

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