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نصيحة مهمة قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. ماذا عن التحديثات؟
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منوعات

نصيحة مهمة قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. ماذا عن التحديثات؟

نصيحة مهمة قبل شراء الأجهزة الإلكترونية.. ماذا عن التحديثات؟
٠١:٤٤:٣٨ ص، الثلاثاء، ١١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

في كثير من الأحيان، يضطر البعض إلى التخلص من بعض الأجهزة الإلكترونية لأنها لم تعد تعمل بصورة صحيحة أو أنها لم تعد آمنة بدرجة كافية بسبب عدم توافر التحديثات المناسبة لها، على الرغم من أن مكوناتها وطريقة عملها سليمة.

وعادة قد تظهر مثل هذه المشكلة في الكثير من الأجهزة الإلكترونية بدءا بالهواتف الذكية مروراً براديو الإنترنت والساعات الذكية وصولاً إلى أجهزة التلفاز وروبوتات التنظيف.

ويوضح الخبراء، أنه من ضمن الدلائل، التي تشير إلى فترة ضمان التحديثات، تكلفة المنتج وفترة الاستخدام المعتادة وبيانات الترويج الخاصة بسياسة التحديثات الخاصة بالشركة المنتجة.

وينصح الخبراء، على الرغم من عدم وجود أمان بشكل نهائي، ولكن المعايير الوحيدة، التي قد تساعد المستخدم في ذلك، هي تضمين عامل تحديث البرامج في قرار الشراء.

الكلمات الدلالية:
الأجهزة الذكية التحديثات التكنولوجيا الهواتف

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