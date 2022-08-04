 التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة لمجرة كارت ويل

تواصل- واس

ذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أن التلسكوب “جيمس ويب” الفضائي أرسل صورة جديدة لمجرة كارت ويل (عجلة العربة)، التي تبعد نحو 500 سنة ضوئية عن الأرض.

وتتكون المجرة من حلقتين، وهما حلقة داخلية مضيئة تحتوي على كمية هائلة من الغبار الساخن وحلقة ملونة محيطة بها. وتظهر الصور الملتقطة أن المجرة في مرحلة انتقالية للغاية وسوف تواصل التحول.

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ويكشف التلسكوب ويب من خلال قدرته على رصد ضوء الأشعة تحت الحمراء أشياء جديدة عن طبيعة مجرة كارت ويل.

تجدر الإشارة إلى ان التلسكوب “جيمس ويب” هو التلسكوب الأقوى في العالم وقامت بتصنيعه على نحو مشترك وكالات فضاء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتم إطلاقه في 25 ديسمبر الماضي على متن الصاروخ ماريان من قاعدة كورو لإطلاق المركبات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، وهو خليفة التلسكوب “هابل” المستخدم منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وسبق أن أعلن المركز الفضائي الأوروبي، الكائن في منطقة جويانا بفرنسا أن مهمة التلسكوب اعتبرها العلماء هي الأهم والأغلى منذ رحلات أبولو للهبوط على سطح القمر، حيث كلفت أكثر من 10 مليارات دولار.

يذكر أن التلسكوب “جيمس ويب” تم تصميمه ضمن مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية.

وفي وقت سابق صرح مدير “ناسا” بيل نيلسون، أن التلسكوب الفضائي يعتبر إنجازا هائلا، وانه صُمم لتقديم علوم مذهلة، حيث يمكن العلماء للنظر إلى الوراء على مدى 13 مليار سنة.