الباحة هذا المساء ضباب وزخات من المطر وسط أجواء باردة (فيديو)

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تسيطر على منطقة الباحة هذا المساء أجواء من الضباب وزخات من المطر وسط درجات حرارة أقرب للبرودة في هذه الأيام.

وفي فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ يظهر شوارع الباحة وقد اغتسلت بفعل الأمطار الغزيرة، فيما يظهر الضباب بوضوح في سماء تزداد فيها الغيوم وتتكاثر.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال متاحة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية، والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي.