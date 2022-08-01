الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خلال شهر.. «رؤوم» لرعاية الأيتام برفحاء تنفذ مشروعات وبرامج بمليون ريال لمستفيديها
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خلال شهر.. «رؤوم» لرعاية الأيتام برفحاء تنفذ مشروعات وبرامج بمليون ريال لمستفيديها

خلال شهر.. «رؤوم» لرعاية الأيتام برفحاء تنفذ مشروعات وبرامج بمليون ريال لمستفيديها
١١:٣٣:٢٤ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

نَفَّذَتْ جمعيةُ “رؤوم” لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء خلال شهر يوليو 2022م, عدداً من المشروعات والبرامج المتنوعة لصالح الأسر المستفيدة من خِدْمَاتِها بقيمةٍ إجماليةٍ بلغَتْ 940,835 ريالاً.

وشملَتِ البرامجُ تنفيذَ مشروعِ معايدة الأيتام بتكلفة إجمالية بلغَتْ 700,000 ريالٍ، ومشروع الكفالة النقدية بتكلفة بلغَتْ 145,500 ريالٍ، ومشروع الكفالة الغذائية بمبلغ 91,345 ريالاً، ومشروع أجهزة كهربائية بتكلفة 3,990 ريالاً.

وأوضحَتْ “رؤوم” أنَّ هذه البرامجَ تأتي ضمن البرامج الاجتماعية والتكافلية لتحسين جودة حياة المستفيدين من خِدْمَاتِ الجمعية في رفحاء.

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