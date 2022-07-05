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قنصلية المملكة أكثر حضورا وتفاعلا.. مواطن يروي تفاصيل حريق ضخم شب في منتجع بهذه الدولة
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قنصلية المملكة أكثر حضورا وتفاعلا.. مواطن يروي تفاصيل حريق ضخم شب في منتجع بهذه الدولة

قنصلية المملكة أكثر حضورا وتفاعلا.. مواطن يروي تفاصيل حريق ضخم شب في منتجع بهذه الدولة
٠٢:١٥:٤٢ ص، الأربعاء، ٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أثارت ردود فعل قنصلية المملكة بدولة موريشيوس أشجان المواطن عبدالعزيز آل غنيم الحقباني، بتفاعلها السريع مع الفاجعة التي حصلت في منتجع يعود لأحد المواطنين حيث أتت عليه النار وحولته إلى كومة من الرماد.

وأكد الحقباني أن وقفة القنصلية معه ومع العوائل من إخوانه المواطنين لن تنسى، لدرجة أنه طلب أدوية والدته ومنها السكر فأحضرتها الوزارة إلى الموقع الذي تم إجلائهم إليه خلال 15 دقيقة.

كما كشف الحقباني عن اللحظات الأولى للحريق، يقول: “في اللحظة التي انتبهنا للحريق وتوجهنا إلى السفارة ولم تقصر معنا أبدا وتم إجلاء نحو 7 أو 8 عوائل”.

وأضاف الحقباني: “احتراق المطعم كان للأسف بسبب خلل فني، صار فيه التماس كهرباء واحترق، والمعروف أن المنطقة تقع في جزيرة وأغلب المنطقة بها منطقة شجرية، والنار أكلت جميع الأشجار”.

وفي مداخلة مع قناة “الإخبارية” أشار الحقباني إلى أن المنتجع قد احترق بالكامل بعد اندلاع النيران داخل مطعم بسبب خلل فني وامتدت النيران لتلتهم مساحات كبيرة منه”.

من جانبها؛ أكدت قنصلية المملكة في موريشيوس بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين المواطنين على أثر الحريق الواقع في منتجع لوكس بيل مار بموريشيوس.

وفي نهاية حديثه، أكد الحقباني أنه دائما يتذكر جملة واحدة (الإنسان أولا) لخادم الحرمين..  والإنسان أولا بالنسبة لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الكلمات الدلالية:
الإنسان أولا قنصلية المملكة منتجع موروشيوس

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