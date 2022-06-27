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أمطار ليلية غزيرة على الطوال بجازان (فيديو)
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أمطار ليلية غزيرة على الطوال بجازان (فيديو)

أمطار ليلية غزيرة على الطوال بجازان (فيديو)
٠٢:٢٠:٤٥ ص، الثلاثاء، ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٣ هجريا، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة الأمطار مرة أخرى على منطقة جازان الليلة ملطفة للأجواء من حيث الحرارة والرطوبة، فهطلت الأمطار الغزيرة على عدة مناطق من جازان، منها قرية الطوال.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ويحدث تدنٍ في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على جنوب وجنوب غرب المملكة.

وأوضح المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

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أمطار ليلية أمطار منعشة الطوال جازان

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