أسباب إصابات الكتف الشائعة وطرق تجنبها وعلاجها

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هناك نوعان من إصابات الكتف بين كبار السن، تناولت جامعة هارفارد الأمريكية أسبابهما وأعراضهما وطرق علاجهما:

ـ الأسباب الشائعة للإصابة:

1 – السقوط القاسي

2 – احتكاك العظام بالأوتار أثناء تحريك الكتف

3 – إجهاد الكتف المتكرر

4 – التهاب الأوتار

ـ طرق العلاج:

1 – ضع ظهر يدك اليمنى على الجزء الصغير من ظهرك عند خصرك وأشر باصابعك للأعلى

2 – حرك يدك اليمنى ببطء إلى أعلى ظهرك بقدر ما تستطيع

3 – قم بالتمدد إلى درجة الشد الخفيف واستمر لمدة 10 إلى 20 ثانية، ثم كرر ذلك بيدك اليسرى

ـ نصائح يجب العمل بها:

1- الحفاظ على صحة المفاصل وقوتها ومرونتها بالرياضة والحركات السليمة.

2- رفع الأوزان الصغيرة، حيث يؤدي هذا النشاط إلى بناء عظام أقوى وعضلات كتف أقوى.

3- روتين الإطالة اليومي الذي يتضمن الإحماء، كالمشي لدقيقتين، مهم لجعل العضلات طويلة ولينة وقادرة على الاستجابة بشكل أفضل إذا فقدت توازنك.