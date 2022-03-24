أسباب إصابات الكتف الشائعة وطرق تجنبها وعلاجها

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هناك نوعان من إصابات الكتف بين كبار السن، تناولت جامعة هارفارد الأمريكية أسبابهما وأعراضهما وطرق علاجهما:
ـ الأسباب الشائعة للإصابة:
1 – السقوط القاسي
2 – احتكاك العظام بالأوتار أثناء تحريك الكتف
3 – إجهاد الكتف المتكرر
4 – التهاب الأوتار
ـ طرق العلاج:
1 – ضع ظهر يدك اليمنى على الجزء الصغير من ظهرك عند خصرك وأشر باصابعك للأعلى
2 – حرك يدك اليمنى ببطء إلى أعلى ظهرك بقدر ما تستطيع
3 – قم بالتمدد إلى درجة الشد الخفيف واستمر لمدة 10 إلى 20 ثانية، ثم كرر ذلك بيدك اليسرى
ـ نصائح يجب العمل بها:
1- الحفاظ على صحة المفاصل وقوتها ومرونتها بالرياضة والحركات السليمة.
2- رفع الأوزان الصغيرة، حيث يؤدي هذا النشاط إلى بناء عظام أقوى وعضلات كتف أقوى.
3- روتين الإطالة اليومي الذي يتضمن الإحماء، كالمشي لدقيقتين، مهم لجعل العضلات طويلة ولينة وقادرة على الاستجابة بشكل أفضل إذا فقدت توازنك.