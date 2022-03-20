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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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5 نصائح لتقليل أعراض اضطرابات الهلع

5 نصائح لتقليل أعراض اضطرابات الهلع
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تواصل – فريق التحرير:

وجه د. محمد سالم القرني أستاذ علم النفس الإكلينيكي، واستشاري العلاج النفسي بجامعة الملك عبدالعزيز مجموعة من النصائح لتقليل أعراض اضطرابات الهلع.

وقال د. محمد سالم القرني “قد يساعد تغيير نمط الحياة وعادات الحياة اليومية في تقليل أعراض اضطراب الهلع، وتشمل هذه التغييرات:

– تقليل الكافيين.

– ممارسة الرياضة بانتظام.

– الحصول على قسط كاف من النوم.

– تعلم إدارة مستويات التوتر اليومية.

– ممارسة اليقظة الذهنية في التحكم في مستويات القلق.

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