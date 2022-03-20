5 نصائح لتقليل أعراض اضطرابات الهلع

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وجه د. محمد سالم القرني أستاذ علم النفس الإكلينيكي، واستشاري العلاج النفسي بجامعة الملك عبدالعزيز مجموعة من النصائح لتقليل أعراض اضطرابات الهلع.

وقال د. محمد سالم القرني “قد يساعد تغيير نمط الحياة وعادات الحياة اليومية في تقليل أعراض اضطراب الهلع، وتشمل هذه التغييرات:

– تقليل الكافيين.

– ممارسة الرياضة بانتظام.

– الحصول على قسط كاف من النوم.

– تعلم إدارة مستويات التوتر اليومية.

– ممارسة اليقظة الذهنية في التحكم في مستويات القلق.

قد يساعد تغيير نمط الحياة وعادات الحياة اليومية في تقليل أعراض اضطراب الهلع. تشمل هذه التغييرات: تقليل الكافيين، ممارسة الرياضة بانتظام، الحصول على قسط كاف من النوم، تعلم إدارة مستويات التوتر اليومية. قد يساعد أيضًا ممارسة اليقظة الذهنية في التحكم في مستويات القلق وتقليل الأعراض.

— أ.د. محمد سالم القرني (@drmsmg9)March 20, 2022