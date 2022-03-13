الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

استشاري يحذر من خطر يهدد حياة «كبار السن»

استشاري يحذر من خطر يهدد حياة «كبار السن»
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. خالد النمر استشاري أمراض القلب وقطسرة الشرايين، من خطورة ترك الأفياش الكهربائية مكشوفة الأسلاك في غرف كبار السن.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “لا تتركوا الأفياش الكهربائية مكشوفة الأسلاك في غرف كبار السن، فقد رأيتُ حديثاً حالة صدمة كهربائية في كبير سن بسبب سلك كهربائي متدلي من فيش مكشوف في غرفته أحدث له كسوراً في العظام بسبب انقباض العضلات الهيكلية الشديد …وحماه الله فلم يتوقف قلبه”.

وفي وقت سابق، حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب، خالد النمر، من خطأ يرتكبه البعض مع كبار السن أثناء وجودهم في المخيمات خلال الأجواء الباردة.

وأوضح “النمر” عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن بعض الأفراد يغلقون الأبواب على كبار السن في المخيم والنار شابّة من أجل أن ينعموا بالتدفئة، إلا أن هذا السلوك يعد خاطئًا.

وقال خالد النمر، إن هذا الفعل قد يتسبب في إصابة كبار السن بالتسمم بأول أكسيد الكربون أو الإصابة بجلطة القلب أو الوفاة.

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل «خدمة تقدير» عبر أبشر.. تستهدف 3 فئات

«الأحوال المدنية» توضح تفاصيل «خدمة تقدير» عبر أبشر.. تستهدف 3 فئات

دراسة: فوائد جمة للمكسرات على صحة الدماغ ولكبار السن

دراسة: فوائد جمة للمكسرات على صحة الدماغ ولكبار السن

دراسة توضح .. أثر القهوة على بنية ووظيفة القلب

دراسة توضح .. أثر القهوة على بنية ووظيفة القلب

يشفي من الفيروس في 3 أيام.. «الصحة العالمية» توصي بهذا الدواء لمصابي كورونا

يشفي من الفيروس في 3 أيام.. «الصحة العالمية» توصي بهذا الدواء لمصابي كورونا

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة