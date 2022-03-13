عنكبوت يلدغ رضيعا فتكتشف عائلته هذا الشيء الخطير

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اكتشف عائلة بريطانية إصابة طفلها الذي لم يتجاوز عمره 3 سنوات بنوع نادر من السرطان، وذلك بسبب لدغة عنكبوت.

وقد تعرض الطفل جودي للدغة عنكبوت وبدأ يشعر بألم في ساقيه مع صعوبة في المشي، ثم ارتفعت درجة حرارته.

وقالت والدته: “كان يستيقظ صارخًا من الألم في منتصف الليل”.

بعدها؛ توجهت عائلته لإجراء العديد من الفحوصات التي كشفت عن إصابة ميلون بالورم الأرومي العصبي، وهو نوع نادر من السرطان.

وبدأ الطفل ميلون في الاستجابة للعلاج بشكل جيد، حيث خضع للعلاج الكيماوي وجراحة لاستئصال الورم في بدايته.