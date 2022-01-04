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بعد وصف حسن نصر الله بـ «أبي رغال».. لماذا أمر النبي ﷺ بنبش قبره

بعد وصف حسن نصر الله بـ «أبي رغال».. لماذا أمر النبي ﷺ بنبش قبره
حسن نصرالله
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تواصل- فريق التحرير

سخر رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من زعيم مليشيا حزب الله اللبناني ووصفوه  باسم “أبي رغال” وذلك عقب خطاب هاجم فيه المملكة.

وأبو رغال هو شخصية عربية، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة، تتمثل في رجم قبر  “أبي رغال” بعد الحج.

وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قِبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى ظهور الإسلام”.

لكن هناك آثار أخرى مذكورة عن شخصية ” أبي رغال”، حيث روى الصحابي عبد الله بن عمرو قال :  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :”  حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال..  وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن”.

وفي سنن أبي داود ودلائل النبوة للبيهقي  وغيرهما عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال :” هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود ، وكان بهذا الحرم يدفع عنه ، فلما خرج منه أصابته النقمة”.

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