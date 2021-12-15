«شؤون الحرمين» تكرم «نماء الخيرية» لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن

تواصل – فريق التحرير:

كرمت رئاسة شؤون الحرمين جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، نظير جهودها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وقالت جمعية نماء، في تغريد عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “شكرت رئاسة شؤون _الحرمين الجهود الكبيرة التي قدمتها جمعية نماء في الأعمال التطوعية المتوجهة، لخدمة قاصدي بيت الله الحرام”.

وأضافت جمعية نماء الخيرية “استلم هدية الرئاسة بالنيابة عن الجمعية مشرف وحدة التطوع أ. بدر السامعي”.

يذكر أن جمعية نماء بمنطقة مكة المكرمة، هي جمعية خيرية احترافية، تسعى لتخفيف أعباء المحتاجين بخصوصية تامة، وتأهيلهم للخروج من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج.