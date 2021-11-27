لقاح «كورونا» لا يُفيد.. الإعلان عن أول لقاح لـ المتحور الجديد بعد 100 يوم

تواصل: وكالات:

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، أنهما ستكونان قادرتين على تصدير لقاحات معدلة ضد المتحور الجديد خلال 100 يوم.

وقالت الشركتان، أنهما تجمعان معلومات حول متحور “أوميكرون” لبحث إمكانية تعديل لقاحاتهما.

من جانبها، قالت شركة فايزر، إنها وقعت اتفاقا بقيمة 5.29 مليار دولار مع الحكومة الأميركية، لتقديم 10 ملايين جرعة من عقارها التجريبي المضاد لسلالات فيروس كوفيد-19، في وقت تسارع الولايات المتحدة لتأمين علاجات واعدة عن طريق الفم لهذا المرض.

وتبلغ الصفقة ضعف حجم العقد الذي أبرمته الحكومة الأميركية مع شركة ميرك Merck & Co، على الرغم من أن سعر جرعة العلاج الواحدة من فايزر عند نحو 530 دولاراً مقارنة بحوالي 700 دولار لنظيرتها من ميرك.

وكان علماء قالوا إنهم لا يعرفون مدى فعالية اللقاحات المضادة في محاربة هذا المتحور الجديد، والذي يعد أكثر ضراوة، وأكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات.

كما أشاروا إلى أن هذا المتحور يمكن أن يكون مصدر قلق حقيقي، ويمكنه تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر.