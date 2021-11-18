«سعود الطبية»: 4 مضاعفات يعاني منها «الأطفال الخدج»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أمس الخميس، أنها استقبلت نحو 447 طفل خديج خلال العام الجاري 2021م.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الأطفال الخدج هم الذين يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، و يكونون عرضة لعدة مضاعفات منها:

1- متلازمة ضعف التنفس

2- مضاعفات الجهاز التنفسي

3- عدم استقرار الدورة الدموية

4- عدم قدرة الرضاعة الطبيعية.