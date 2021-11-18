الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«سعود الطبية»: 4 مضاعفات يعاني منها «الأطفال الخدج»

«سعود الطبية»: 4 مضاعفات يعاني منها «الأطفال الخدج»
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، أمس الخميس، أنها استقبلت نحو 447 طفل خديج خلال العام الجاري 2021م.

وقالت سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الأطفال الخدج هم الذين يولدون قبل اكتمال عمر الحمل، و يكونون عرضة لعدة مضاعفات منها:

1- متلازمة ضعف التنفس

2- مضاعفات الجهاز التنفسي

3- عدم استقرار الدورة الدموية

4- عدم قدرة الرضاعة الطبيعية.

مواد ذات صلة

دراسة: الأطفال الخدج أقل نجاحاً في حياتهم عند البلوغ

دراسة: الأطفال الخدج أقل نجاحاً في حياتهم عند البلوغ

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    محمد عايض

    الحمدلله عندي بنتين كانت ولادتهم مبكره..وهم الان في المدرسه ومتفوقين من فظل الله…