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احذر.. علامات في تجويف الفم تكشف عن أمراض خطيرة

احذر.. علامات في تجويف الفم تكشف عن أمراض خطيرة
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تواصل – وكالات :

قال أخصائي الأمراض الخطيرة، الطبيب الروسي فلاديسلاف جيمتشوغوف، إن علامات في تجويف الفم يمكن أن تكشف الكثير عن صحة الشخص.

وأشار الأخصائي بحسب “سبوتنيك”، إلى أنه يمكن اكتشاف أعراض مختلف الأمراض من دراسة تجويف الفم بعناية.

وأضاف “جيمتشوغوف”: “يمكن من حالة تجويف الفم والحنجرة والحلق تشخيص الإصابة بأمراض مختلفة، فاللسان المغطى بطبقة بيضاء أو لونه قرمزي، يشير إلى حالة الجهاز الهضمي، ويشير إلى نقص الفيتامينات وضعف المناعة، وحتى الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل مرض الاشعاع، والالتهابات والتقرحات الصغيرة على اللسان وعلى الخدين من الجهة الداخلية وعلى الغشاء المخاطي هي علامات لأمراض: التهاب الفم، حالة اللثة، والتهاب دواعم الأسنان، كما يجب الانتباه إلى حالة اللوزتين والحلق”.

ونصح عند ظهور أي علامة من هذه العلامات يجب مراجعة الطبيب العام وليس الطبيب الأخصائي، لأن هذه العلامات تشير إلى طيف واسع من الأمراض.

وأكد أنه لا يظهر في تجويف الفم علامات تشير إلى الإصابة بـ “كوفيد-19”.

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