الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

من بينها فقر الدم.. أبرز 5 أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم

من بينها فقر الدم.. أبرز 5 أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم
0

تواصل – فريق التحرير:

يؤدي نقص فيتامي سي في الجسم، إلى عدة أضرار من بينها نزيف اللثة والضعف والإرهاق والطفح الجلدي، حيث يعد أحد الفيتامينات الأساسية الضرورية لجسم صحي، وهو مسؤول عن عدة وظائف مهمة في الجسم.

نزيف اللثة

يؤدي نقص فيتامين سي، إلى نزيف اللثة وأمراضها، وهو الأمر المتعلق مباشرة بصحة الأسنان والفم.

أمراض الجلد

يلعب فيتامين سي دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين الذي يعزز صحة الجلد، فيما يمكن أن يؤدي نقصه إلى آفات جلدية تظهر أعراضها المبكرة في شكل بقع ونزيف بسيط تحت الجلد.

التعب والإرهاق

من أبرز أعراض نقص فيتامين “سي” أيضاً التعب والإرهاق غير المبررين، وانخفاض الشهية والتهيج وآلام المفاصل دون سبب واضح.

فقر الدم

يساعد فيتامين “سي” على امتصاص الحديد من الغذاء، ويعد وجوده أمرًا حيويًا للوقاية من أمراض فقر الدم، الناتج عن انخفاض عدد أو جودة خلايا كرات الدم الحمراء في الجسم.

وتتمثل أعراض فقر الدم في التعب، والشحوب، وضيق التنفس، والدوخة، وفقدان الوزن.

فرط نشاط الغدة الدرقية

يعد فيتامين سي من العناصر الرئيسية المهمة لصحة الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي لفترات طويلة إلى إفراز مفرط للهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية، ومن أعراض ذلك فقدان الوزن غير المقصود، وخفقان القلب، وزيادة الشهية، والعصبية، والرعشة، والتغيرات في نمط الدورة الشهرية لدى النساء.

مواد ذات صلة

5 فواكه تحسن وظائف وصحة المخ.. لا تجعل مائدتك تخلو منها

5 فواكه تحسن وظائف وصحة المخ.. لا تجعل مائدتك تخلو منها

هذه الأمراض تمنعك من تناول ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين «c»

هذه الأمراض تمنعك من تناول ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين «c»

«الصحة» تحسم الجدل بشأن تعارض «فيتامين سي» مع لقاحات كورونا

«الصحة» تحسم الجدل بشأن تعارض «فيتامين سي» مع لقاحات كورونا

أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي» .. تعرف عليها

أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين «سي» .. تعرف عليها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة