فيديو يوثق لحظات للزلزال الذي ضرب مصر بقوة 6.4 ريختر

تواصل – فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو يوثق لحظات من الزلزال الذي ضرب مصر ولبنان قبل ساعات.

ويظهر الفيديو صوت امرأة مصرية، وهي تقف في شرفة منزلها، وتؤكد خوفها من الزلزال، وأنها هرعت إلى الشارع خوفا منه.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أكد أن زلزالا بقوة 6.4 درجة هز البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن الهزة وقعت على بعد 219 كيلومترا من جنوب جزيرة رودس اليونانية.

ونقلت وكالة “رويترز” أن سكان العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى شعروا بهذا الزلزال.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سكان بيروت والشمال اللبناني شعروا بالهزة الأرضية أيضا.