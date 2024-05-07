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جمعية الصم بالشرقية تنظم برنامجاً توظيفياً لـ الصم وضعاف السمع

جمعية الصم بالشرقية
جمعية الصم بالشرقية
أ أ
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 تنظم جمعية الصم وضعاف السمع وذويهم بالمنطقة الشرقية، غداً بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية برنامجاً توظيفياً للأشخاص الصم وضعاف السمع من الرجال والنساء، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً بمجمع العثيم مول بمدينة الدمام.اضافة اعلان

 برنامج توظيفي لـ الصم وضعاف السمع

 وأوضحت الجمعية، أن هذه الفعالية تتضمن حزمة برامج وخدمات تقدمها الجمعية، تزامناً مع الاحتفاء بأسبوع الأصم العربي ٤٩ الذي يحمل عنوان توفير فرص عمل مناسبة للصم، ويهدف إلى إبراز وسائل رعاية الصم وتعليمهم وتوجيه الرأي العام للاهتمام بهم، وتعزيز جوانب المشاركة مع المجتمع بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة.

دعم ذوي الإعاقة

 وأشارت إلى أن الجمعية تعمل على إيجاد فرص وظيفية للأشخاص الصم تتناسب مع احتياجاتهم، وتقدم جميع التسهيلات المناسبة لهم، وتزويدهم بالمعينات السمعية وتقديم برامج توعوية وتعليمية وخدمات اجتماعية ونفسية وصحية وخدمات مساندة، ضمن أهدافها للوصول بهم إلى مرحلة الاندماج المجتمعي، وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أفراداً فاعلين في مجتمعهم، ودعم تطلعاتهم وتحقيق رغباتهم وطموحاتهم، وتعزيز دورهم في المجتمع ومشاركتهم الفاعلة في التنمية، داعية الراغبين في التسجيل في البرنامج إلى متابعة حسابها والاطلاع على برامج الجمعية ومعرفة تفاصيل الفرص الوظيفية.

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