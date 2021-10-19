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لص يترك أغرب رسالة لأصحاب منزل حاول سرقته!

لص يترك أغرب رسالة لأصحاب منزل حاول سرقته!
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تواصل – وكالات:

أقدم أحد اللصوص على سرقة منزل مسؤول حكومي في الهند، ولكنه ترك له رسالة غريبة تعبر عن خيبة أمله لعدم تمكنه من العثور على ما يكفي من النقود والأشياء الثمينة في المنزل.

وكتب اللص في رسالته لأصحاب المنزل، والتي تداولها كثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي: «لم يكن هناك نقودا كثيرة، ما كان ينبغي أن تغلقوا الباب»، بحسب موقع «Indian express» الهندي.

وقال أومراو سينج، المسؤول في مركز شرطة «كوتوالي»، التابع له المنطقة التي شهدت الواقعة، إن 30 ألف روبية نقدية وبعض المجوهرات سُرقت من منزل تريلوشان سينج غور، الذي يعمل حاليًا كقاضٍ فرعي في بلدة «خاتيجون» في المنطقة.

وعلم تريلوشان سينج غور بالسرقة عندما عاد إلى منزله ليلة السبت، بعد غياب دام نحو أسبوعين، وذكر «سينج» أن المحققون عثروا على ورقة مكتوبة بخط اليد، ربما كتبها السارق.

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