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من بينها الشوكولاتة.. أكثر أنواع الأطعمة المسببة لزيادة الكوليسترول

من بينها الشوكولاتة.. أكثر أنواع الأطعمة المسببة لزيادة الكوليسترول
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تواصل – وكالات :

يعد ارتفاع الكوليسترول قاتلاً صامتاً لا تظهر عليه أعراض عادة، ولكن يمكن أن يفاجئنا بمضاعفات تهدد الحياة.

. ووفقا لدراسات عديدة، يمكن أن يساعد تجنب نوعين من الطعام في تقليل مستوياتك ومخاطرك بشكل كبير.

وقال Medline Plus يجب أن تحد من إجمالي الدهون والدهون المشبعة، بحسب وكالة روسيا اليوم.

وأضاف الموقع الصحي: ” يجب ألا تتناول أكثر من 25 إلى 35% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون الغذائية، وينبغي أن يأتي أقل من 7% من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة، وهي دهون سيئة لأنها ترفع مستوى LDL (الكوليسترول السيئ) أكثر من أي شيء آخر في نظامك الغذائي. والدهون المتحولة هي دهون ضارة أخرى ويمكن أن ترفع LDL الخاص بك وتخفض HDL (الكوليسترول الجيد)”.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة:

• بعض اللحوم.

• منتجات الألبان.

• الشوكولاتة.

• المعجنات المخبوزة.

• المأكولات المقلية.

• الأطعمة المصنّعة.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، الزيوت والدهون المهدرجة مثل السمن النباتي والبسكويت والبطاطا المقلية.

ونظرت دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة، في الأحماض الدهنية المشبعة وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ومستويات الكوليسترول.

وأوضحت: “على الرغم من الملاحظة الراسخة بأن استبدال الكربوهيدرات أو الدهون غير المشبعة بالدهون المشبعة يزيد من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في نماذج البشر والحيوانات، فإن العلاقة بين تناول الدهون المشبعة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البشر لا تزال مثيرة للجدل”.

وثبت أن تناول الدهون المشبعة يزيد من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وبالتالي ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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