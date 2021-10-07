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وكيل الصحة: لقاحا «فايزر» و «مودرنا» يوفران حماية 95% لمدة 6 أشهر

وكيل الصحة: لقاحا «فايزر» و «مودرنا» يوفران حماية 95% لمدة 6 أشهر
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تواصل – فريق التحرير:

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، إنَّ متابعة حوالي 940 ألف شخص حصلوا على لقاحات فايزر ومودرنا في قطر أظهرت توفيرهما لحماية طويلة الأمد.

وأضاف عسيري في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الحماية من التنويم والوفاة التي توفرها هذه اللقاحات -بفضل الله- تبقى عالية جدًا (فوق 95%) حتى بمرور 6 أشهر على الجرعة الثانية وفي وجود متحور دلتا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 4 حالات وفاة، و 46 حالة تعافي.

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 547449 حالة حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 536493 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8736 حالة وفاة.

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