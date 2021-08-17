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علماء يفسرون سبب مرض كورونا الطويل: «مضاعفات تجلط الدم»

علماء يفسرون سبب مرض كورونا الطويل: «مضاعفات تجلط الدم»
Lung virus infection and coronavirus outbreak or viral pneumonia and coronaviruses influenza as a dangerous flu strain cases as a pandemic medical health risk concept with disease cells with 3D render elements.
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تواصل – وكالات:
قال علماء في أيرلندا إنهم توصلوا إلى السبب الذي يؤدي إلى إصابة الأشخاص بمرض “كوفيد-19” لفترة طويلة تزيد عن المعدل العام.

وأوضح العلماء، وفقاً لسكاي نيوز نقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السبب وراء هذه الإصابة يمكن أن يكون ناتجا عن مضاعفات تجلط الدم الذي يرافق الفيروس.

ورغم أن الملايين من المصابين بفيروس كورونا نجوا من الموت، إلا أنهم لم يتعافوا وعانوا من الإصابة الطويلة بـ”كوفيد-19″ التي تمتد لأشهر طويلة. وفي العادة، يتعافى مصابو كورونا بعد أسبوعين من الإصابة.

وكان العلماء حتى وقت قريب في حيرة بشأن السبب الدقيق وراء الإصابة بالمرض الطويل المدة. ويقول علماء في أيرلندا إنهم يقتربون من معرفة السبب خلف ذلك، مشيرين إلى أن نظام تخثر الدم في الجسم له صلة بالأمر.

وقال البروفيسور، جيمس أودونيل، المؤلف المشاركة في الدراسة: “إن فهم السبب الرئيسي وراء المرض هو الخطوة الأولى تطوير علاج فعال”. وأضاف “الملايين من الناس يعانون بالفعل من أعراض متلازمة كوفيد الطويلة”.

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