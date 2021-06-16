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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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5 مظاهر لإهمال كبار السن فاحذروها.. تعرض حياتهم للخطر

5 مظاهر لإهمال كبار السن فاحذروها.. تعرض حياتهم للخطر
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت جمعية “وقار” الخيرية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، من مظاهر إهمال كبار السن، مما قد يعرض حياتهم للخطر.

وأوضحت الجمعية، أن من مظاهر إهمال كبار السن ما يلي:

• وجود أسلاك كهربائية مكشوفة وغير آمنة

• تركهم في مكان عام

• عدم نظافة الملابس

• نقصان الوزن بدون سبب

• الإصابة بمشاكل صحية كقرحة الفراش

يذكر أن جمعية وقار، هي خيرية مسجلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف الجمعية لمساندة كبار السن ودعم حقوقهم، ورفع مستوى الاهتمام بمكانتهم ودورهم في المجتمع.

 

 

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